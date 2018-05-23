В Петербурге и Ленобласти ввели «оранжевый» уровень опасности погоды на 23-24 мая

Специалисты Гидрометцентра России объявили «оранжевый» уровень опасности погоды в Петербурге и Ленобласти на 23-24 мая. Согласно данным метеорологов, городу и области из-за установившейся сухой и жаркой погоды угрожают лесные пожары.

Аналогичный прогноз синоптики сделали и для соседних регионов – Республики Карелия, Архангельской, Псковской, Новгородской и Вологодской областей. В последний раз «оранжевый» уровень опасности из-за сильных морозов объявляли в Петербурге в конце февраля. В течение двух недель в городе наблюдались сильные морозы вплоть до -26 градусов.

Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что середина мая в Петербурге стала одной из самых теплых в истории города. Средняя декадная температура воздуха достигла +17,5 градуса. Теплее было только в 2010 году (+18,1) и рекордном 1975 году, когда средняя декадная температура составила +18,7 градусов.

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