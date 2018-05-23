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Фестиваль болельщиков ЧМ-2018 ограничит движение в центре Петербурга

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© Фото: vk.com/hostcityfanzone2017

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Конюшенную площадь, где разместится фан-зона, закроют для машин с 24 мая по 27 июля.

В центре Северной столицы перекроют движение в связи с проведением Фестиваля болельщиков Чемпионата мира по футболу. С 00:00 24 мая по 00:00 27 июля движение автомобилей по Конюшенной площади будет прекращено.

С 00:00 30 мая по 00:00 10 июня и с 00:00 16 июля по 26 июля будет введено двустороннее движение по нечетной стороне набережной канала Грибоедова и по четной стороне Большой Конюшенной улицы на участке от Волынского до Шведского переулков.

С 00:00 30 мая до 00:00 10 июня и с 00:00 16 июля до 26 июля движение транспорта по Царицынскому проспекту и четной стороне Большой Конюшенной улицы на участке от Шведского переулка до Конюшенной площади будет прекращено.

С 00:00 10 июня до 00:00 16 июля по набережной реки Мойки на участке от Царицынского проспекта в сторону набережной Лебяжьей канавки будет организовано одностороннее движение, по четной стороне Большой Конюшенной улицы на участке от Волынского до Шведского переулков и по нечетной стороне набережной канала Грибоедова на участке Невского проспекта до Конюшенной площади организуют двустороннее движение.

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В это же время по нечетной стороне набережной канала Грибоедова на участке от Чебоксарского переулка до Конюшенной площади, по нечетной стороне Большой Конюшенной улицы на участке от Конюшенной площади до Волынского переулка, а также по Конюшенному переулку на участке от набережной реки Мойки до Конюшенной площади будет введено ограничение движения, работает пропускной режим.

С 00:00 10 июня до 00:00 16 июля движение машин по четной стороне Большой Конюшенной улицы на участке Шведского переулка до Конюшенной площади, Царицынскому проезду и по набережной реки Мойки на участке от Царицынского проезда до Аптекарского переулка будет прекращено.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня до 15 июля в Петербурге, Москве, Казани, Нижнем Новгороде, Калининграде, Волгограде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Екатеринбурге и Сочи.

Нашей национальной команде предстоит сыграть в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В Северной столице на «Зенит-арене» пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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