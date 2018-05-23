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Пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш назначили 25 суток ареста

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© Фото: vk.com/id1668341

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По мнению судьи, женщина нарушила установленный порядок организации протестного митинга.

В среду, 23 мая, Тверской суд Москвы назначил пресс-секретарю оппозиционного политика Алексея Навального Кире Ярмыш 25 суток административного ареста. По мнению судьи, женщина нарушила установленный порядок организации протестного митинга.

«25 суток – это ерунда, когда знаешь, что прав и с тобой поддержка стольких людей. Всем счастливо оставаться, увидимся на апелляции», – написала Ярмыш в своем Twitter.

Пресс-секретарь Навального добавила, что она подверглась административному наказанию за два твита от 12 апреля. Задержали женщину 22 мая, когда она пришла в ОВД «Тверское» в качестве защитника ведущего ток-шоу «Кактус» и члена Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова. Последний сегодня получил 30 суток ареста за протестную акцию «Он нам не царь».

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Ранее за организацию несанкционированного митинга был задержан сам Навальный. Тверской суд Москвы признал оппозиционного политика виновным в повторном нарушении порядка организации митинга. Ему назначили 30 суток ареста.

Несогласованная акция в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина состоялась во многих городах России, в том числе Москве и Петербурге. По итогам несогласованного мероприятия в Северной столице задержали около 200 человек, больше 70 участников получили арест или штраф, а в отношении одного из них возбудили уголовное дело.

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

 

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