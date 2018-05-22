В Ленобласти стало возможным оплатить «Подорожником» проезд на маршрутках

В Ленобласти с 20 мая стартовал пилотный проект по оплате проезда в автобусах петербургской транспортной картой «Подорожник», сообщает АБН со ссылкой на представителей транспортных властей двух регионов.

На данный момент речь идет о маршрутах 569А и 692, связывающих Кудрово со станцией метро «Улица Дыбенко». За первые два на маршрутах было совершено 2 тыс. транзакций с помощью «Подорожника». Предполагается, что воспользоваться нововведением смогут до 60 тыс. человек.

По словам директора ГКУ «Организатор перевозок» Владислава Самойлова, проект смогли реализовать благодаря соглашению Ленобласти, Петербурга и перевозчика «Питеравто». До конца года планируется распространить проект на другие маршруты, связывающие город и область.

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За это время перевозчикам и властям предстоит разработать план перехода на единый валидатор. Это позволит ускорить процесс оплаты и сделает более стабильным график движения.

Электронные карты «Подорожник» действуют в Северной столице с 2011 года, с декабря прошлого года транспортную карту стало возможно использовать в Ленобласти для оплаты проезда в электричках.

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