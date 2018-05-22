Движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут из-за разводки Ладожского моста

В среду, 23 мая, в период с 10:00 до 10:45 движение по трассе Р-21 «Кола» будет полностью перекрыто в связи с разводкой Ладожского моста, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Переправу разведут в связи с проходом вниз по Неве баржебуксирного состава «РБ-27», малого ракетного корабля «Ураган» и буксирного катера «РБ Волчок». Все они имеют максимальные высотные габариты – 25 метров.

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Технологическая разводка Ладожского моста производиться при температуре не более +25 градусов и скорости ветра не более 15 м/с. Последняя разводка переправы прошла в четверг, 17 мая.

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