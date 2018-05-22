В Смольном нашли участки под строительство «Северного» и «Южного» автовокзалов

В Смольном обсудили участки под «Северный» и «Южный» автовокзалы, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга. Первый транспортный узел планируют возвести в районе Купчино – восточнее проспекта Юрия Гагарина.

Однако его возможности не смогут в полном объеме обеспечить обслуживание международных и межрегиональных автобусных маршрутов всех направлений. В связи с этим на проспекте Энгельса, недалеко от станции метро «Парнас», возведут «Северный» автовокзал. На создание двух объектов вложат около 4 млрд рублей.

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Вопрос строительства новых автовокзалов в городе на Неве обсуждается не первый год. В 2015 году были представлены первые проекты данных транспортных узлов. Тогда планировалось, что «Южный» будет рассчитан на отправление 246 междугородных и 500 пригородных автобусов, а автовокзал «Северный» – на 205 междугородных и 220 пригородных автобусов.

Общий пассажиропоток вокзалов, по предварительным подсчетам, должен составить 15 тыс. пассажиров в сутки. Назывался и ориентировочный срок строительства – 2018 год.

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