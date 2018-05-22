Станция метро «Площадь Восстания» изменит режим работы 22 мая

Во вторник, 22 мая, выход к Московскому вокзалу из второго вестибюля станции метро «Площадь Восстания» закроют в 23:00, сообщили в пресс-службе петербургской подземки. Всему виной замена поручней на одном из эскалаторов. В остальные дни станция будет работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в петербургском парламенте поддержали инициативу губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко ужесточить штрафы для музыкантов в метро. Теперь представители уличного искусства рискуют лишиться от 1 до 3 тыс. рублей.

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