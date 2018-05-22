В Петербурге 22 мая будет тепло и немного дождливо

Во вторник, 22 мая, в Северной столице будет тепло, однако ближе к концу дня синоптики ожидают кратковременные дожди, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу.

«Днем переменная облачность, вечером местами кратковременный дождь. Ветер ночью переменный слабый, днем юго-восточный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12 гр., днем +24...+26 градусов», – рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление на протяжении дня будет слабо понижаться. Восход солнца был в 04:06, закат будет в 21:44.

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