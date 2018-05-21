  • 22 Май 2018
USD 08.05.2018 62.7148 -0.4864
USD ММВБ 00:05 61.6022  
EUR 08.05.2018 74.8125 -0.8267
EUR ММВБ 00:05 72.6272  
Нефть($) 21.05.2018 79.52 +0.33
Нефть(p) 21.05.2018 4987.08 -17.82

Картина дня: «Ночь музеев», Полтавченко и выборы, штрафы для музыкантов в метро

Автор:


© Фото: Instagram / @metrospbphoto

Темы дня

Сколько человек воспользовались метро в «Ночь музеев», будет ли Полтавченко участвовать в следующих выборах губернатора Северной столицы и как штрафы ударят по карманам музыкантов в метро.

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стало количество перевезенных пассажиров в петербургском метро в «Ночь музеев». Первыми о страшном случае написали «78.ru» (11:10), «Деловой Петербург» (11:15) и «АБН» (11:20).

В ночь с 19 на 20 мая в «Ночь музеев» петербургское метро работало без перерыва. Услугами подземки воспользовались почти 79 тыс. человек. В текущем году этот показатель стал вторым по количеству перевезенных ночным метро пассажиров после новогодней ночи, когда метро воспользовались более 234 тыс. человек.

Второй заметной темой дня по «Монитору» стало возможное участие Георгия Полтавченко в выборах губернатора Петербурга 2019 года. Первыми об этом рассказали «Невские новости» (15:45), «47 news» (15:50) и «Санкт-Петербург.ру» (16:10).

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не исключил возможности участия в выборах главы города в 2019 году. Градоначальник отметил, что ему интересно работать главой Северной столицы. По его словам, есть много задач, которые нужно реализовать как в ближайшее время, так и в перспективе.

«Сегодня я могу абсолютно ответственно заявить, что не исключаю возможности пойти на очередной губернаторский срок. Повторю еще раз – мне интересно работать губернатором Петербурга», – сказал Полтавченко

Третьей важной темой, по данным «Монитора», стало повышение штрафов для музыкантов, играющих в метро. Об этом быстрее всего написали «Stroypuls.ru» (12:15), «Санкт-Петербург.ру» (13:30) и «ЗакС.ру» (13:30).

Комиссия ЗакСа по вопросам правопорядка и законности поддержала инициативу губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко об увеличении штрафов за правонарушения на территории метрополитена.

Согласно документу, сумма штрафа за игру на музыкальных инструментах в метро вырастет до 1-3 тыс. рублей. В настоящее время наказание составляет от 100 до 500 рублей. Помимо музыкантов, под удар закона попадут попрошайки и нелегальные торговцы.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «78.ru».

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 мест Петербурга, где подают прохладительные безалкогольные коктейли

    Огуречный лимонад, милк-шейки, свежевыжатый сок и другие напитки – «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где освежиться в жаркую погоду.

    читать далее →

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Пока все цветет: лучшие сады для фотосессии в Петербурге

    Старые, молодые, в центре и на окраине – портал «Санкт-Петербург.ру» нашел самые яркие сады в Северной столице, где можно не только подышать свежим воздухом и полюбоваться красотой, но и сделать отличные фотографии.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как пережить аномальную жару в Петербурге: советы спасателей

    МЧС советует меньше бывать на улице и не утруждать себя физическими нагрузками.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.05.18
    Чем заняться студенту летом в Санкт-Петербурге
    21.05.18
    Корея, российская криптовалюта Tkeycoin и сделка на миллионы долларов
    18.05.18
    Новинки, которые стоит посмотреть на выходных или в свободное время
    17.05.18
    Маленькая страна с открытой экономикой: бельгийская логистическая компания «Алерс» отмечает 25-летие на российском рынке
    14.05.18
    «Билайн» говорит «Welcome!» болельщикам Чемпионата мира по футболу
    08.05.18
    Доставка цветов по Санкт-Петербургу
    08.05.18
    Правильные коттеджи – только у «Good Village»
    04.05.18
    Магазин серверов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram