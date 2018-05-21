Картина дня: «Ночь музеев», Полтавченко и выборы, штрафы для музыкантов в метро

Самой популярной темой дня, по данным системы «Монитор», стало количество перевезенных пассажиров в петербургском метро в «Ночь музеев». Первыми о страшном случае написали «78.ru» (11:10), «Деловой Петербург» (11:15) и «АБН» (11:20).

В ночь с 19 на 20 мая в «Ночь музеев» петербургское метро работало без перерыва. Услугами подземки воспользовались почти 79 тыс. человек. В текущем году этот показатель стал вторым по количеству перевезенных ночным метро пассажиров после новогодней ночи, когда метро воспользовались более 234 тыс. человек.

Второй заметной темой дня по «Монитору» стало возможное участие Георгия Полтавченко в выборах губернатора Петербурга 2019 года. Первыми об этом рассказали «Невские новости» (15:45), «47 news» (15:50) и «Санкт-Петербург.ру» (16:10).

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко не исключил возможности участия в выборах главы города в 2019 году. Градоначальник отметил, что ему интересно работать главой Северной столицы. По его словам, есть много задач, которые нужно реализовать как в ближайшее время, так и в перспективе.

«Сегодня я могу абсолютно ответственно заявить, что не исключаю возможности пойти на очередной губернаторский срок. Повторю еще раз – мне интересно работать губернатором Петербурга», – сказал Полтавченко

Третьей важной темой, по данным «Монитора», стало повышение штрафов для музыкантов, играющих в метро. Об этом быстрее всего написали «Stroypuls.ru» (12:15), «Санкт-Петербург.ру» (13:30) и «ЗакС.ру» (13:30).

Комиссия ЗакСа по вопросам правопорядка и законности поддержала инициативу губернатора Северной столицы Георгия Полтавченко об увеличении штрафов за правонарушения на территории метрополитена.

Согласно документу, сумма штрафа за игру на музыкальных инструментах в метро вырастет до 1-3 тыс. рублей. В настоящее время наказание составляет от 100 до 500 рублей. Помимо музыкантов, под удар закона попадут попрошайки и нелегальные торговцы.

Самыми оперативными СМИ стали «Невские новости», «Деловой Петербург» и «78.ru».