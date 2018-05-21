В Госдуме предложили выдавать ипотеку с 14 лет

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил давать ипотеку с 14 лет с закрепленным правом сдавать недвижимое имущество в аренду, сообщает РИА «Новости». Соответствующее обращение парламентарий уже направил в Минстрой.
«Проблема обеспечения жильем молодых людей много десятилетий носит нерешенный характер. Учитывая, что одним из самых распространенных способов приобретения недвижимости является ипотека, следует разработать юридический механизм совместно с Банком России», – считает депутат.
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По словам Власова, необходимо ввести правила, по которым платежи по ипотеке шли бы вначале на погашение не процентов, а суммы основного долга. Эта мера позволит молодым людям обзавестись собственным жильем уже к 25-30 годам и без всяких проблем создать семью.
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