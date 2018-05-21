Середина мая в Петербурге стала одной из самых теплых в истории города

Вторая декада мая в Северной столице побила практически все температурные рекорды в истории города. Об этом рассказал в своем Facebook главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«А ведь не зря все так буйно цветет в нашем регионе. Закончившаяся вторая декада мая стала одной из самых теплых за весь ряд наблюдений в Петербурге. Средняя декадная температура воздуха достигла +17,5 градуса», – написал Колесов.

Теплее было только в 2010 году (+18,1) и рекордном 1975 году, когда средняя декадная температура составила +18,7 градусов.

Наиболее тепло в этом месяце было 14 мая. Воздух в городе на Неве прогрелся до +29,3 градуса. В последний раз температура в Петербурге превышала +30 градусов тепла в начале июля 2016 года.

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