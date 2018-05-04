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В Петербурге сэкономили на противопожарной безопасности больниц

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Комитет по здравоохранению планировал потратить на эти цели 66,4 млн рублей, однако Смольный выделил вдвое меньше денег.

Правительство Петербурга сэкономило на противопожарной безопасности больниц, выделив на эти цели 33,2 млн рублей вместо 66,4 млн рублей, запрашиваемых комитетом по здравоохранению, сообщает пресс-служба «Справедливой России».

В апреле 2018 года губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко заявил, что путем перераспределения средств расходы на противопожарную безопасность медицинских учреждений будут увеличены на 5,8 млн рублей.

«Службы требуют безукоризненного выполнения норм противопожарной безопасности, а у учреждений просто нет на это денег. Например, все сделано, как надо, а сигнализация есть не везде – она требует больших вложений. Убежден, что в свете событий в Кемерово проблема противопожарной безопасности должна серьезно волновать городские власти», – сказал депутат ЗакСа Александр Егоров, отправивший запрос губернатору по данной проблеме.

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По словам парламентария, дополнительные деньги будут потрачены на замену сгораемой отделки на путях эвакуации в детском санатории «Комарово», установку системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в городской больнице № 38 имени Н.А. Семашко.

Полтавченко в ответе на запрос пообещал продолжить искать дополнительные деньги для обеспечения пожарной безопасности в больницах Петербурга.

В ходе масштабных проверок объектов массового пребывания людей в России выяснилось, что наиболее типичными нарушениями стали отсутствие автоматизированных систем оповещения, систем против дыма и отключения вентиляции, отделка помещений горючими материалами, просроченные огнетушители.

Специалисты установили, что персонал почти 2 тыс. учреждений не обучен мерам пожарной безопасности. В 1,5 тыс. объектов использованы материалы, которые не соответствуют установленным требованиям.

Проверки начались после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», который случился 25 марта. Изначально власти заявили о 64 погибших, но позднее Слественный комитет после тщательной проверки установил, что скончались 60 человек.

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В МЧС заявили, что инцидент произошел из-за коротного замыкания в светильнике. По версии спасателей, это могло произойти из-за протечки крыши. Спонсоры и соучредители торгового центра – миллиардер Денис Штенгелов, живущий в Австралии, которому принадлежит 78% капитала, а также бывший предприниматель Игорь Семенов, у него 17% активов центра.

На данный момент суд арестовал владельца ТЦ Надежду Судденок, технического директора Георгия Соболева, электромонтера Александра Никитенко, отвечавшего за пожарную безопасность, начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову, генерального директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову, главу компании «Системный Интегратор» Игоря Полозиненко, Его фирма отвечала за разработку всех систем безопасности в торговом центре.

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