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В ОЗХО назвали количество яда, использовавшегося для отравления Скрипалей

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© Фото: Flickr / Ibbl

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Отец и дочь были отправлены жидким нервно-паралитическим веществом в количестве от 50 до 100 граммов.

Нервно-паралитическое вещество, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, было использовано в жидком виде в количестве от 50 до 100 граммов, сообщает The New York Times со ссылкой на главу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмеда Узюмджю.

По словам руководителя ОЗХО, такое количество яда указывает на то, что его специально производили в качестве оружия. Эксперты взяли образцы вещества с дверной ручки дома Скрипалей, в парке и других местах, куда ходили пострадавшие.

Узюмджю добавил, что данная форма яда высокой чистоты особо устойчива к погодным условиям и влиянию окружающей среды, благодаря чему удалось установить тип нервного агента.

Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, вместе с дочерью были отравлены веществом «Новичок» в британском Солсбери 4 марта. Сразу после инцидента Лондон возложил ответственность за проишествие на Россию, а глава МИД страны Борис Джонсон заявил, что отравление было совершено по указу президента РФ Владимира Путина.

В качестве санкционной меры Великобритания выслала на родину 23 российских дипломата. Москва ответила симметричными действиями. В конце марта США, Канада и 18 европейских стран, включая Украину, заявили о высылке более 100 российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по делу об отравлении Скрипаля.

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В ответ Россия объявила о «зеркальных» санкциях в отношении Вашингтона, закрыв американское консульство в Петербурге и выслав из страны 58 сотрудников сотрудников посольства США в Москве и двух работников американского генконсульства в Екатеринбурге.

Через месяц после происшествия, 5 апреля, спецслужбы Великобритании заявили, что с большой степенью вероятности установили местонахождение лаборатории, изготовившей «Новичок». Они сообщили, что она находится на территории России, однако не уточнили конкретное место.

На данный момент Юлия Скрипаль выписана из больницы, ее отец идет на поправку. По словам женщины, она продолжает страдать от последствий нервно-паралитического вещества.

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