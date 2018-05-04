В Петербурге 4 мая будет ветрено и дождливо

В пятницу, 4 мая, в Северной столице будет относительно тепло, но дождливо и ветрено, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу. Днем синоптики обещают кратковременные дожди.

«Облачная, днем с прояснениями погода. Ветер ночью восточный, юго-восточный, днем переходящий к западному, юго-западному 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10 гр., днем +12...+14 градусов», – рассказали в ведомстве.

Атмосферное давление на протяжении дня будет слабо понижаться. Восход солнца был в 04:49, закат будет в 21:02.

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