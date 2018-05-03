Петербургское метро украсили баннерами и стикерами ко Дню Победы

Фасады станций петербургского метро украсили праздничными баннерами и стикерами ко Дню Победы, сообщили в пресс-службе подземки. Работы по их установке закончены, 6 и 7 мая станции дополнительно украсят флагами.

Самый большой баннер (размер – 8 х 1,3 метра) установили на здании станции метро «Приморская». Чуть менее внушительные конструкции пассажиры смогут увидеть на станциях «Ладожская» и «Елизаровская». Одной из самых празднично украшенных станций станет «Площадь Восстания-1», где разместили сразу два стикера размером 4х2 метра.

Около 750 плакатов ко Дню Победы появились в вагонах на всех линиях метро. Пятьдесят поздравительных постеров разместили в лайтбоксах на верхних и нижних гребенках, балюстрадах эскалаторов.

На всех экскалаторных тоннелях петербуржцев с наступающим праздником подзравляют по громкой связи. Аудиоролик будет транслироваться до 9 мая 22 раза в день – примерно раз в час.

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Ранее стало известно, что горожане и гости Северной столицы смогут получить георгиевские ленточки у всех станций метро (кроме «Достоевской» и «Площади Александра Невского - 2»). Символы Победы будут вручать с 5 по 7 мая с 17:00 до 19:30 по мск.

Впервые акция «Георгиевская ленточка» состоялась 13 лет назад, в 2005 году. С тех пор повязывать ленточку накануне 9 мая стало традицией, которая объединила миллионы людей не только в России, но и за рубежом.

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