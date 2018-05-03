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Активисты подали документы о проведении референдума в защиту парка Интернационалистов

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© Фото: Пресс-служба инициативной группы «Красивый Петербург»

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Градозащитники хотят отменить строительство гигантского торгового центра с океанариумом на территории парка.

В четверг, 3 мая, градозащитники подали в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документы о проведении общегородского референдума в защиту парка Интернационалистов от застройки, сообщает пресс-служба инициативной группы «Красивый Петербург».

Кампания против строительства в парке гигантского торгового центра длится уже полгода. За это время жители направили губернатору города Георгию Полтавченко сотни писем, собрали 10 тыс. подписей и нашли альтернативный участок для ТРК. По словам активистов, на их обращения ответили лишь отписками.

История противостояния градозащитников и Смольного началась в конце октября 2017 года, когда правительство Северной столицы передало ООО «Оптима» земельный участок площадью 3,5 га в исторических границах парка Интернационалистов.

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Для отвлечения внимания жителей представители комитета по инвестициям несколько лет рассказывали, что на этом месте будет построен гигантский океанариум. Накануне передачи участка в аренду в Смольном объявили, что площадь торгового центра увеличится в 18 раз – до 190 тыс. кв. м. Океанариум займет лишь 12,8% от этой площади.

Проект создания океанариума в Купчино петербургские власти города рассматривали еще в 2013 году. Тогда планировалось открыть объект в 2017 году. Однако строительство не началось, в начале этого года проект пересмотрели.

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