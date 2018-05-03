Петербуржцев предупредили об опасности покупки корюшки на улице

Специалисты Центра контроля качества предупредили петербуржцев об опасности покупки корюшки с уличных лотков. Эксперт организации Лариса Шаповалова рассказала о том, что продукция, не имеющая документов, подтверждающих безопасность и качество, может быть опасной для здоровья.

«Где и кем выловлена такая рыба – проверить никто не сможет и, как следствие, предъявить претензии тоже будет некому. Отсутствие личной медицинской книжки у продавца, использование неисправного измерительного оборудования с последующим "обвесом", вот лишь малая часть того, что может ждать покупателя при приобретении товара в сомнительном месте», – сказала Шаповалова.

Она добавила, что продажа рыбы на улице с лотков должна осуществляться с применением холодильного оборудования и соблюдением соответсвующего температурного режима – от 0 до +2 градусов.

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Если речь идет о санкционированной уличной торговле, то у продавца должны быть все необходимые документы на рыбу, указана информация информация о наименовании торгового предприятия, режиме работы.



В случае появления сомнений в качестве рыбы для получения консультации можно обратиться в Центр контроля качества по телефону: +7 (812) 233-55-45. Специалисты помогут вернуть потраченные деньги, если приобретенный товар окажется некачественным.



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