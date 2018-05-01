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На марш в защиту Петербурга пришли около тысячи человек (ФОТО)

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© Фото: Кристина Ватагина / Санкт-Петербург.ру
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    Собравшиеся требовали разблокировать Telegram, оставить Исаакиевский собор музеем и остановить застройку у Пулковской обсерватории.

    В городе на Неве завершился марш в защиту Петербурга. Защитники Telegram, активисты «Яблока» и «Справедливой России», выступающие обманутые дольщики и бастующие против «Платона» перевозчики прошли по Лиговскому и Невскому проспектам, чтобы выразить свое несогласие с действиями властей.

    На шествии собралось около тысячи человек. Собравшиеся требовали отставки главы Роскомнадзора Александра Жарова и разблокировки мессенджера Telegram. "«Оп, давай, давай! Разблокируй, разрешай», «Дуров – наш герой», «Жарова в отставку», «Мы за свободный интернет», «Роскомпозор», «Жулики и воры, пять минут на сборы»", – разносилось по Невскому проспекту.

    Не менее остро выступали против передачи Исаакиевского собора РПЦ и застройки территорий у Пулковской обсерватории. Звучали следующие лозунги: «И-са-а-ки-евский собор – музей», «Мы за звездное небо над головой» и «Путин, руки прочь от телескопа».

    «Наблюдаю, как несмотря на проливной дождь, по Невскому проспекту в данный момент движется огромная колонна, которая скандирует лозунги в защиту свободного интернета. Подобное сочетание природных условий и энергии людей возможно только в Петербурге», – написал основатель Telegram Павел Дуров на своей странице «ВКонтакте».

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    Марш завершился на Марсовом поле. Дошли до него не все. Правоохранители задержали около десяти активистов движения «Солидарность». Демонстранты были задержаны за демонстрацию флагов Евросоюза, Украины, Израиля и других государств. Еще четыре человека попали в отделение полициии за ЛГБТ-флаги и портрет президента России Владимира Путина.

    На Марсовом поле правоохранители увели в автозак молодого человека, который отказался уходить с места событий, ссылаясь на 31-ю статью Конституции о свободе собраний. «Не подставляйте себя и нас, не стоит вклиниваться в колонну», – заявил порталу «Санкт-Петербург.ру» один из правоохранителей. Завершился митинг массовым запуском самолетиков, которые затем активисты убрали с площадки.

    У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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