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Авиация примет участие на Параде Победы в Петербурге

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© Фото: Евгений Биятов / Sputnik

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В небе над Дворцовой площадью пронесутся 45 самолетов.

В Петербурге на Параде Победы примет участие авиация, сообщает официальный сайт Минобороны. В небе над Дворцовой площадью пронесутся 45 самолетов.

В день праздника по главной площади Северной столицы проедут 98 единиц техники и промарширует почти 4,5 тыс. человек пешей колонны.

Всего Парад Победы примут 27 городов России, воздушная техника будет представлена лишь в Петербурге и Москве.

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Репетиция парада в городе на Неве начнется сегодня, 30 апреля, в 22:00. Следующие репетиции состоятся 2 и 4 мая. Генеральная репетиция пройдет 7 мая в 10:00.

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