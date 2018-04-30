В Москве на митинг против блокировки Telegram пришли более 11 тысяч человек (ФОТО)

В понедельник, 30 апреля, в 14:00 в Москве на проспекте Сахарова начался митинг против блокировки Telegram. Согласно данным «Белого счетчика», на месте проведения акции собрались около 12 тыс. человек.

«Это беспрецедентно. Я горжусь тем, что родился в одной стране с этими людьми. Ваша энергия меняет мир», – написал на своей странице «ВКонтакте» основатель Telegram Павел Дуров.

Поддержать митингующих пришли оппозиционеры Илья Яшин и Алексей Навальный. Организатором меропрития выступила Либертарианская партия России, акция была согласована со столичной мэрией.

Блокировка Telegram в России началась вечером 16 апреля после внесения мессенджера в реестр запрещенных сайтов. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, Telegram продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жаловались на проблемы с доступом.

Роскомнадзор опроверг связь борьбы с мессенджером, заявив, что проблемные ресурсы функционируют в обычном режиме, в том числе соцсеть «Одноклассники», IP-адреса «Почты России» и сервис для создания журналов ReadyMag.

Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Читайте также:

Свобода слова: как обойти блокировку Telegram



Позднее Дуров заявил, что блокировка сервиса не повлияет на террористов, которые научатся обходить ограничения или пользоваться другими защищенными каналами связи. Есть версия, что Telegram заблокировали из-за планов программиста создать собственную криптовалюту.

По мнению сотрудников ФСБ, через нее будут обналичивать деньги, пойдет торговля органами и наркотиками. Дуров же будет говорить: «Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы».

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.