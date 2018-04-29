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Пушка Петропавловской крепости выстрелила в честь 200-летия Александра II

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© Фото: Фото из открытых источников

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Сегодня в Петербурге с размахом отмечают юбилей царя-освободителя.

В воскресенье, 29 апреля, полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости приурочили к 200-летию со дня рождения российского императора Александра II. Масштабные торжества в честь царя-освободителя начались в 09:30 утра.

В Петропавловском соборе совершили заупокойную литию и возложили венки к нагробию государя. Сейчас процессия направляется в часовню во имя Святого Благоверного Князя Александра Невского, воздвигнутую в память об императоре на углу Большого проспекта Петроградской стороны и проспекта Добролюбова.

В 13:30 планируется общегородская панихида в Исаакиевском соборе, который был достроен и освящен при Александре II. В нем же совершили первую всенародную панихиду по царю-освободителю.

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Ранее общественные организации города обратились к губернатору Георгию Полтавченко с предложением восстановить историчесую справедливость и вернуть исконное название проспекту Добролюбова на Петроградской стороне – Александровский проспект. Решение о переименовании еще не принято.

Александр II – старший сын Николая I. Он взошел на престол после смерти отца в 1855 году. В историю император вошел благодаря отмене крепостного права в 1861 году. Помимо исторического решения, царь-освободитель положил конец Крымской войне в марте 1856 года и объявил амнистию декабристам.

Именно при Александре к России были присоединены Кавказ, Туркестан, Приамурье, Уссурийский край и Курильские острова. В 1881 году он был смертельно ранен революционерами-народовольцами, которые бросили в него бомбу. Царь-освободитель скончался от полученных ранений в возрасте 62 лет.

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