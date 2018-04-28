  • 28 Апрель 2018
USD 29.04.2018 61.9997 -0.7263
USD ММВБ 23:17 62.2461  
EUR 29.04.2018 75.2056 -0.5549
EUR ММВБ 23:17 75.6427  
Нефть($) 28.04.2018 73.59 0.01
Нефть(p) 28.04.2018 4562.56 -52.82

Российская армия получит инновационные беспилотники «Форпост» в 2019 году

Автор:


© Фото: Антон Буценко / ТАСС

Темы дня

Устройства сконструированы на основе отечественных решений и будут производится только из отечественных компонентов.

 

В 2019 году российской армии начнут поступать обновленные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Форпост», сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Эти устройства сконструированы на основе отечественных решений и будут производится только из отечественных компонентов. Одними из первых такие беспилотники получат береговые войска Балтийского флота.

«Форпост» предназначен для разведывательных задач и корректировки огня артиллерии. Размеры и грузоподъемность этого беспилотника позволяют нести мощную оптико-электронную аппаратуру и солидный запас топлива.

Вести наблюдение в любое время суток устройству помогают обычная и инфракрасная камера. Радиус действия БПЛА составляет около 250 км, он может оставаться в воздухе до 17 часов за счет экономичного поршневого двигателя.

Читайте также:

Петербург и Хельсинки свяжут беспилотные автомобили

Основой для «Форпоста» стал популярный израильский беспилотник Searcher 2. Решение о начале его лицензионного выпуска на заводе в Екатеринбурге было принято еще при министре обороны Анатолии Сердюкове.

Изначально их собирали из израильских комплектующих, однако с 2012 года специалисты ОАО «РТИ Системы» занялись локализацией производства дрона. По словам экспертов, новый российский беспилотник – шаг вперед по сравнению с зарубежным прародителем.

 

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге на долгих майских выходных с 29 апреля по 2 мая

    Фестиваль ледоколов, джаз у Адмиралтейства, цирковое шоу и даже лекция про комиксы – самые интересные мероприятия в афише «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Куда в Петербурге и окрестностях отправиться на шашлыки

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как не нарушить закон, устраивая пикник на природе.

    читать далее →

    Страсти по корюшке: где в Петербурге купить, отведать и выловить царь-рыбку

    Свежая, жареная, копченая – портал «Санкт-Петербург.ру» собрал всю необходимую информацию, которая может пригодиться в поисках самой петербургской рыбы.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Деньги на ветер или на обогреватель: что делать, если к вам «приходят» недотоп или перетоп

    Как быть, если дома холодно или, напротив, настолько жарко, что приходится открывать форточку? От чего и от кого зависит погода в доме, разбирался «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Чартерный» терминал глазами болельщика: как Пулково-2 примет футбольных фанатов на ЧМ-2018

    «Санкт-Петербург.ру» проверил готовность прошедшего реконструкцию терминала к приему футбольных фанатов.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге

    Актеры, музыканты, режиссеры, политики – самые известные захоронения последних лет в Северной столице.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.04.18
    Петербургский стиль: как совместить летние тренды и капризную погоду
    12.04.18
    Фотообои на заказ от отечественного производителя
    12.04.18
    Чего ждать от сборной России на Чемпионате мира 2018?
    10.04.18
    «Манчестер Юнайтед» выиграл в английском «дерби» у «Манчестер Сити»
    10.04.18
    Изготовление откатных ворот
    10.04.18
    Знакомимся с компанией DiamondHand
    09.04.18
    При торговле на долгосрочных таймфермах нужно понимать факторы, влияющие на трейд
    05.04.18
    В чем заключаются основные плюсы б/у автозапчастей и где их можно приобрести?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram