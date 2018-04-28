Российская армия получит инновационные беспилотники «Форпост» в 2019 году

В 2019 году российской армии начнут поступать обновленные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Форпост», сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Эти устройства сконструированы на основе отечественных решений и будут производится только из отечественных компонентов. Одними из первых такие беспилотники получат береговые войска Балтийского флота.

«Форпост» предназначен для разведывательных задач и корректировки огня артиллерии. Размеры и грузоподъемность этого беспилотника позволяют нести мощную оптико-электронную аппаратуру и солидный запас топлива.

Вести наблюдение в любое время суток устройству помогают обычная и инфракрасная камера. Радиус действия БПЛА составляет около 250 км, он может оставаться в воздухе до 17 часов за счет экономичного поршневого двигателя.

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Основой для «Форпоста» стал популярный израильский беспилотник Searcher 2. Решение о начале его лицензионного выпуска на заводе в Екатеринбурге было принято еще при министре обороны Анатолии Сердюкове.

Изначально их собирали из израильских комплектующих, однако с 2012 года специалисты ОАО «РТИ Системы» занялись локализацией производства дрона. По словам экспертов, новый российский беспилотник – шаг вперед по сравнению с зарубежным прародителем.