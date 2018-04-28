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Картина дня: закрытие Невского проспекта, работа метро в «Ночь музеев» и декларация о содержании домашних животных

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© Фото: Instagram / @rybezhsky

Темы дня

Почему часть главной артерии Петербурга закрыли для автомобилей, как будет работать подземка в «Ночь музеев» и какие аспекты предлагают включить в декларацию.

Самой популярной темой дня, согласно «Монитору», стало закрытие движения на части Невского проспекта. Оперативнее всех об этом написали «Водитель Петербурга» (08:00), «Stroypuls.ru» (08:55) и «Деловой Петербург» (09:25).

Вечером 28 апреля участок Невского проспекта перекроют из-за ремонтных работ. Ограничения в 23:00 введут на отрезке Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы. Замена дорожного покрытия продлится до 6 часов утра 1 мая.

На протяжении более двух дней на участке не сможет проехать общественный транспорт. Ремонт главной магистрали Петербурга начался 13 апреля. Он продлится по 13 мая. На протяжении месяца Невский проспект поэтапно перекрывают для проведения работ.

Второй темой дня, по версии «Монитора», стал режим работы петербургской подземки в «Ночь музеев». Быстрее всех сработали «Санкт-Петербург.ру» (15:40), «78.ru» (16:30) и «Аргументы и факты в Петербурге» (16:55).

Петербургский метрополитен будет работать без перерывов во время «Ночи музеев». В 2018 году мероприятие пройдет в ночь с 19 на 20 мая. Для удобства петербуржцев и гостей города подземка не будет прекращать свою работу.

Воспользоваться можно будет не только метро, но и специальными автобусами акции. Они будут ездить между музеями ночной программы по восьми маршрутам.

Третьей новостью дня, по данным «Монитора», стало предложение Смольного обсудить с жителями города декларацию о содержании домашних животных. «Деловой Петербург» (15:40), «Мой район» (18:20) и 78.ru (19:30) оповестили своих читателей оперативнее всех.

Власти Петербурга в течение месяца обсудят с жителями города декларацию о содержании домашних животных. Задокументировать правила обращения с кошками, собаками и другими питомцами предложила вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина.

По словам чиновницы, не все петербуржцы знают о бесплатной прививке от бешенства и других услугах. Эти и другие аспекты она предложила задокументировать в декларации, которая должна стать «гуманистическим документом».

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Деловой Петербург», «Невские новости» и «Санкт-Петербург.ру».

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