В субботу, 28 апреля, в 11:00 в Петергофе торжественно открыли сезон фонтанов. Первыми под классическую композицию забили струи из «Самсона», затем к действу подключились остальные 14 фонтанов дворцово-паркового ансамбля.

Несмотря на то, что горожане и туристы могут любоваться музеем-заповедником уже сейчас, официальная дата открытия сезона фонтанов назначена на 19 мая. Торжественный праздник в этом году приурочат столетию музейной жизни бывших императорских резиденций Петербурга – Петергофа, Царского Села, Павловска и Гатчины.

Ранее, 19 апреля, сезон фонтанов начался в Петербурге. Сначала в городе на Неве включили фонтаны в Ново-Манежном сквере, у Казанского собора и фонтан «Шар» на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы.

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На следующий день запустили еще шесть фонтанов – на Восточном и Западном лучах в парке «300-летия Санкт-Петербурга», на 3-й Красноармейской улице, на набережной реки Фонтанки, 30, на Литейном проспекте, 57, и в Александровском парке.

Сейчас к этому списку добавились другие фонтаны, в том числе на пешеходной зоне 7-й линии Васильевского острова, у Адмиралтейства, в Смольном, Таврическом и Введенским садах, на Сенной и Румянцевской площадях и других местах.

