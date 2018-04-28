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В Смольном пообещали избавиться от пыли в городе к 8 мая

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© Фото: Пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

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К масштабной уборке привлекут дорожные пылесосы.

Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко на заседании правительства призвал главу комитета по благоустройству Владимира Рублевского разобраться с пылью на дорогах. К масштабной уборке планируют привлечь дорожные пылесосы.

«Люди жалуются, что много пыли в городе. С этим надо бороться. Я знаю, что вы много работаете. Нужно и личный состав ориентировать на это», – сказал Полтавченко. 

В ответ Рублевский пообещал убрать город на Неве к 8 мая. По его словам, на улицах уже работают 27 недавно приобретенных дорожных пылесосов и 257 подметательно-вакуумных машин.

С 1 апреля в Петербурге начался весенний месячник по благоустройству. В течение месяца коммунальщики помоют фасады домов к Чемпионату мира по футболу и проведут влажную уборку города вакуумными пылесосами. Их задача не допустить появления на улицах пылевых бурь.

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В первые недели месяца коммунальщики отмыли от грязи треть петербургских домов. До середины мая специалистам необходимо промыть 800 жилых домов и почистить почти 5 тыс. зданий на уровне первого этажа.

Ранее на сайте Смольного появилась функция, где вы можете оценить качество уборки своего района. В ходе зимней уборки снега лидерами стали Кронштадский, Курортный и Петродворцовый районы. Самыми проблемными оказались Невский, Красносельский и Пушкинский районы.

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