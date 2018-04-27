Подземку южного перехода метро «Купчино» открыли после консервации

В Петербурге после трехлетней консервации открыли подземку у южного перехода метро «Купчино», сообщает пресс-служба «Мостотреста». На стены нанесли антивандальное покрытие, чтобы защитить их от юных хулиганов-художников.

Более 100 кв. м. гранитной облицовки отремонтировали, более 45 кв. м. металлоконструкций отгрунтовали и покрасли. Термопескоструйной обработке подверглась практически вся подземка. Все работы обошлись бюджету в города в 400-500 тыс. рублей.

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По словам первого замдиректора СПб ГБУ «Мостотрест» Андрея Кочина, расконсервация позволит обеспечить беспрепятственный сквозной проход пешеходов с Балканской площади на Витебский проспект. Ранее попасть из точки А в точку Б можно было только днем через вестибюль станции метро. Из-за этого часто скапливались человеческие пробки.

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