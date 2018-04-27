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В Петербурге 27 апреля будет ветрено и туманно

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© Фото: Instagram / @vkus.kakao

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Столбик термометра поднимется до +11 градусов.

 

В пятницу, 27 апреля, в Северной столице будет стоять уже привычная всем горожанам погода, сообщили в ГУ МЧС РФ по Петербургу. Температура днем достигнет +11 градусов, не обойдется без кратковременных дождей.

«Ночью без осадков, утром и днем местами кратковременный дождь. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 гр., днем +9...+11 гр.», – отметили в ведомстве.

Атмосферное давление будет повышаться. Столбик барометра остановится на отметке 753 мм рт. ст. Восход солнца был в 05:09, закат будет в 20:45.

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