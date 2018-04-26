Майские праздники в Петербурге пройдут под аккомпанемент дождя

Майские праздники в Северной столице пройдут под аккомпанемент дождя. Об этом рассказал главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесова. По его словам, в ближайшие выходные воздух прогреется до +10 градусов, 1 и 2 мая ожидаются кратковременные осадки.

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«Похолодание, которое произошло в последние три дня, не должно пугать. 10-12 градусов это норма для нас», – цитирует издание «iReactor» Колесова.

Он добавил, что температура в последний месяц весны будет придерживаться нормы, однако найдется пара теплых дней, когда столбик термометра поднимется выше +20 градусов.

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