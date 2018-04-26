Измайловский мост закроют для автомобилистов на три дня

Измайловский мост закроют для автомобилистов с 29 апреля до 2 мая в связи с работами по фрезерованию и устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части, сообщает пресс-служба «Мостотреста». Для пешеходов проход по переправе будет свободным.

Ранее в комитете по развитию транспортной инфраструктуры рассказали, что на развязке КАД с проспектом Обуховской обороны с 23:00 22 апреля до 05:00 23 апреля будут действовать ограничения. Съезд №1 будет перекрыт из-за работ по замене барьерного ограждения, которое было повреждено в результате ДТП.

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Автовладельцы не смогут воспользоваться проездом с внутреннего кольца КАД в сторону станции метро «Рыбацкая». По направлению к «Пролетарской» движение будет открыто в обычном режиме.

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