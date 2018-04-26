Собчак представила трейлер документального фильма о своем отце

Телеведущая и бывший кандидат на пост президента России Ксения Собчак представила на официальном канале в Youtube трейлер документального фильма об ее отце, Анатолии Собчаке. Режиссером картины выступила журналистка Вера Кричевская.

Лента представляет собой серию интервью с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, экс-министром финансов Алексеем Кудриным, главой «Роснано» Анатолием Чубайсом и другими.

В фильме Ксения Анатольевна попытается разобраться, что в 1996 году произошло между ее отцом и бывшим главой государства Борисом Ельциным.

Читайте также:

Жизнь после смерти: могилы знаменитостей в Петербурге



Телеведущая ответит на вопросы, почему Собчак назначил Путина своим первым помощником и почему Ельцин остановил свой выбор именно на Владимире Владимировиче. Премьера картины «Дело Собчака» запланирована на 24 мая, прокат начнется в июне.

Видео: Youtube / Ксения Собчак

У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.