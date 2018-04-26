В Петербурге появится сквер Даниила Гранина

Топонимическая комиссия приняла решение назвать безымянный сквер на Гангутской улице именем петербургского писателя-фронтовика Даниила Гранина. Решение приняли в связи тем, что Даниил Александрович жил, учился и работал неподалеку от этого места.

Рядом со сквером находится Музей обороны и блокады Ленинграда, на возрождении которого писатель настаивал после закрытия в 1953 году. Точку в наименовании сквера на Гангутской должен поставить губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Гранин скончался в одной из петербургских больниц 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет. Писатель-фронтовик известен по романам «Искатели», «Иду на грозу», «Блокадная книга», «Эта странная жизнь» и многим другим произведениям.

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Сюжеты многих книг Гранина легли в основу одноименноых фильмов. В 2014 году, в возрасте 95 лет, Гранин выступил в немецком Бундестаге перед депутатами и канцлером с речью о блокаде Ленинграда и Великой отечественной войне. По ее окончании зал единодушно встал и устроил писателю овацию.

Ранее стало известно, что на доме №8 на Малой Посадской улице, где жил Гранин, установят мемориальную доску. Решение об установке памятной таблички было принято на заседании совета по мемориальным доскам при правительстве Северной столицы. Постановление будет издано в ближайшее время.

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