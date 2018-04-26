Шарль Азнавур вылетел во Францию после госпитализации в Петербурге

Легендарный французский шансонье Шарль Азнавур, накануне обратившийся за медицинской помощью в Петербурге, вылетел во Францию, сообщает Le Parisien.

По словам пресс-аташе артиста Венсана Старка, музыкант почувствовал боль в почках во время репетиции. Дальнейшим лечением 93-летнего мэтра займется парижские врачи.

В связи с плохим состоянием артиста концерт в петербургском БКЗ «Октябрьский», который должен был состояться 25 апреля, перенесли на 9 апреля 2019 года. Купленные билеты можно вернуть в кассы БКЗ, возврат электронных билетов производится через сайты операторов.



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Шарль Азнавур уже давно стал мировой легендой. Он исполнил более тысячи песен и сыграл в 60 фильмах. На данный момент по всему миру продано более 200 млн копий его дисков. В 1998 году франузский музыкант был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.



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