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Власти Британии раскроют имена российских олигархов, прячущих деньги в офшорах

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© Фото: Pixabay / CC0 Creative Commons

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Речь идет об офшорах на Британских Виргинских и Каймановых островах, которые освобождены от требования раскрывать личности владельцев активов.

Власти Великобритании могут раскрыть имена российских олигархов, хранящих деньги на Британских Виргинских и Каймановых островах, сообщает The Times. До текущего момента заморские территории Соединенного Королевства освобождались от действующего в стране требования раскрывать личности владельцев активов.

По мнению британских законодателей, это делает возможным отмывание денег, что приводит к коррупции и росту преступности. Один из авторов законопроекта, член Консервативной партии Эндрю Митчелл рассказал, что рассмотрение проекта закона, разработанного с согласия премьер-министра Терезы Мэй, назначено на 2 мая.

«Госпожа Мэй до сих пор призывала мир выступать против нарушения Россией международных норм. Но если она собирается выполнить обещание, то должна гарантировать, что грязные деньги, финансирующие худшие злоупотребления, не укрывались под британским флагом где-либо в мире», – подчеркнул Митчелл.

Ранее власти США ввели санкции против семи бизнесменов из России и 17 чиновников из так называемого «кремлевского списка». Решение об ограничительных мерах было принято из-за «вовлеченности российского правительства в различную враждебную активность по всему миру» и «непропорциональных действий в пользу олигархов и правительственных элит».

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Под санкции попали председатель совета директоров «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, миллиардеры Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, сенатор Сулейман Керимов, глава Росгвардии Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Ограничения коснулись и крупных компаний, в «черном списке» оказались «Газпром Бурение», «Русские машины», РУСАЛ, «Ренова», En+ и «Рособоронэкспорт».

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