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Станцию метро «Парк Победы» подготовят к реконструкции в 2021 году

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© Фото: Wikipedia / Florstein

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Компания «Петровский фарватер» выиграла тендер на проведение работ за 144,9 млн рублей.

Cтанцию метро «Парк Победы» до середины мая 2021 года подготовят к реконструкции. Согласно данным госзакупок, тендер выиграла компания ООО «Петровский фарватер», предложившая выполнить работы за 144,9 млн рублей. Начальная цена контракта составляла 145,7 млн рублей.

Теперь подрядчику необходимо будет подготовить проект реконструкции вестибюля станции с заменой эскалаторов. Провести инженерные изыскания, оценить техническое состояние сооружений, получить положительное заключение экспертизы и разработать рабочую документацию.

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У «Санкт-Петербург.ру» появился свой телеграм-канал «Как это сделано». Здесь только полезные тексты: памятки, советы профессионалов, инструкции – подписывайтесь, и мы подготовим вас ко всему на свете.

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