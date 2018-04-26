Станцию метро «Парк Победы» подготовят к реконструкции в 2021 году

Cтанцию метро «Парк Победы» до середины мая 2021 года подготовят к реконструкции. Согласно данным госзакупок, тендер выиграла компания ООО «Петровский фарватер», предложившая выполнить работы за 144,9 млн рублей. Начальная цена контракта составляла 145,7 млн рублей.

Теперь подрядчику необходимо будет подготовить проект реконструкции вестибюля станции с заменой эскалаторов. Провести инженерные изыскания, оценить техническое состояние сооружений, получить положительное заключение экспертизы и разработать рабочую документацию.

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Ранее стало известно, что в преддверии Чемпионата мира по футболу в Петербурге отремонтируют 52 дороги. На работы потратят 2,6 млрд рублей. В настоящее время работы ведутся на 15 объектах. Они завершатся до начала мундиаля, который старует 14 июня.

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