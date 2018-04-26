В Петербурге 26 апреля будет тепло, ветрено и дождливо

В четверг, 26 апреля, в Северной столице будет относительно тепло, дождливо и ветрено. Температура днем достигнет +11 градусов.

«Ночью небольшой дождь, днем местами. Ветер юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 гр., днем +9...+11 гр., у водоемов местами до +6 градусов», – отметили в ведомстве.

Атмосферное давление будет слабо повышаться. Столбик барометра остановится на отметке 746 мм рт. ст. Восход солнца был в 05:11, закат будет в 20:42.

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