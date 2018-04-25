Петербургский депутат предложил ограничить доступ в соцсети

Доступ к социальным сетям предложили ограничить до трех часов в день. Соответствующий законопроект разработал депутат петербургского ЗакСа Андрей Анохин. По его словам, нужно избавлять людей «от негативного воздействия сетевых сообществ в сети Интернет, причиняющего вред здоровью и развитию человека».

«В настоящее время назрела необходимость защиты граждан от угрозы неадекватного восприятия действительности из-за перехода от реального общения к общению в социальных сетях и иных сетевых сообществах в сети Интернет», – цитирует пояснительную записку к законопроекту телеканал «78».

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Помимо ограничения доступа, Анохин предлагает ввести обязательную регистрацию в социальных сетях только через Госуслуги. Несовершеннолетним доступ к подобного рода ресурсам депутат рекомендует закрыть.

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