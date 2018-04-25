Фестиваль ледоколов-2018: программа мероприятия

Программа Фестиваля ледоколов-2018 рассчитана на два дня – 29 и 30 апреля. Площадки разместятся вдоль набережной Лейтенанта Шмидта и Английской набережной и будут работать с 11:00 до 20:00. Торжественная церемония открытия состоится 29 апреля в 13:00.

В мероприятии будут задействованы действующие ледоколы «Санкт-Петербург», «Невская застава», «Иван Крузенштерн», «Мудьюг» и «Новороссийск». Во все дни фестиваля на всех судах с 13:30 до 18:00 организуют бесплатное посещение открытых палуб.

Особая программа предусмотрена на ледоколе «Красин» – филиале Музея Мирового океана в Петербурге. Посещение открытой палубы на легендарном судне в дни фестиваля с 11:00 до 18:00 будет бесплатным. Помимо палубы, посетители смогут взглянуть на внутренние помещение и машинное отдление, посетить тематические экскурсии.

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В дни фестиваля на обеих набережных будут проводится развлекательные мастер-классы, конкурсы и викторины, выступят творческие коллективы, уличные артисты и аниматоры. В воскресенье, 29 апреля, в 15:00 в акватории Невы состоится традиционной вальс буксиров.

Закончится вечер выступлением группы «Русский Размер». Хедлайнером следующего дня станут Анна Малышева и группа «Ленинградские мосты».

Впервые в истории фестиваль ледоколов поддержит уникальный всемирно известный флешмоб #следуйзамной #followme. Все желающие смогут принять участие в специально адаптированных для фестиваля форматах флешмоба: интернет, фестивальный и танцевальный. По итогам организаторы выберут лучшие фото с хештегами и наградят победителей призами.

В финале фестиваля пройдет парад ледоколов. «Санкт-Петербург» и «Иван Крузенштерн» будут отбуксированы от причалов, после чего они попрощаются с участниками фестиваля гудком и уйдут на места службы.