Amazon отказался помогать Роскомнадзору в блокировке Telegram

Американская компания Amazon отказалась помогать Роскомнадзору в блокировке Telegram, сообщает пресс-служба ведомства. С корпорацией Google надзорный орган пытается наладить конструктивный диалог.

«Федеральная служба продолжает рабочие контакты с Amazon и Google с целью прекращения предоставления Telegram IP-адресов с целью работы мессенджера в России. Контакты с Amazon к положительным результатам пока не привели, возможно, по политическим причинам. Взаимодействие с Google становятся более конструктивным, начат предметный диалог», – говорится в сообщении.

Блокировка Telegram в России началась вечером 16 апреля после внесения мессенджера в реестр запрещенных сайтов. Власти ограничивают доступ к IP, с помощью которых мессенджер может обходить блокировки. Несмотря на это, Telegram продолжает работать при помощи VPN и прокси-серверов, в то время как десятки посторонних порталов жаловались на проблемы с доступом.

Роскомнадзор опроверг связь борьбы с мессенджером, заявив, что проблемные ресурсы функционируют в обычном режиме, в том числе соцсеть «Одноклассники», IP-адреса «Почты России» и сервис для создания журналов ReadyMag.

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Telegram будет заблокирован до исполнения обязанности по передаче ключей шифрования ФСБ. Создатель мессенджера Павел Дуров не раз подчеркивал, что передать ключи шифрования невозможно из-за технических ограничений.

Позднее Дуров заявил, что блокировка сервиса не повлияет на террористов, которые научатся обходить ограничения или пользоваться другими защищенными каналами связи.

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