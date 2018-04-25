Картина дня: госпитализация Шарля Азнавура, скидки на «Аллегро» и сквер Довлатова

Самой актуальной темой дня, по данным системы «Монитор», стала госпитализация французского шансонье Шарля Азнавура. Первыми об этом событии среди городских СМИ написали «78.ru» (18:25), «Аргументы и факты в Петербурге» (18:45) и «MR7» (19:00). Федеральные СМИ уделили этому событию особое внимание, особо активно тему освещали РИА «Новости», ТАСС, «Коммерсантъ» и РБК.

Легенду французского шансона Шарля Азнавура госпитализировал в Петербурге, сообщает пресс-служба концертного зала. Музыкант пожаловался на плохое самочувствие, диагноз пока не установлен. Концерт 93-летнего шансонье, который должен был состояться сегодня в БКЗ «Октябрьский», перенесли на 9 апреля 2019 года.

«Концерт Шарля Азнавура переносится на 9 апреля 2019 года по состоянию здоровья артиста. Билеты с датой 25 апреля 2018 года действительны 9 апреля 2019 года. Билеты подлежат возврату в кассах БКЗ. Возврат электронных билетов производится через сайты операторов», – говорится в сообщении.

Не менее значимой темой дня, по версии «Монитора», стало решение Смольного присвоить имя Сергея Довлатова скверу на Загородном проспекте. Об этом оперативнее всех написали «78.ru» (18:15), «Аргументы и факты в Петербурге» (18:40) и «АБН» (18:55). Федеральные СМИ не уделили внмания этого событию.

Скверу на Загородном проспекте между домами №15 и №17 присвоили имя писателя Сергея Довлатова. Об этом говорится в постановлении Смольного. Помимо сквера Довлатова, наименования получили девять городских объектов.

Так участок у дома №11 по площади Чернышевского стал Чернышевским сквером, сквер на улице Фрунзе назвали в честь полярника Корнилова, а на Ольховской улице появился сквер генерала Селезнева.

Третьей темой дня по «Монитору» стала скидка на поезда «Аллегро» на время Чемпионата мира по футболу. Об этом оперативнее всех написали «78.ru» (14:35), «Деловой Петербург» (15:10) и «Аргументы и факты в Петербурге» (15:55). Федеральные СМИ не затронули данную тему.

Билеты на международные поезда «Аллегро» № 784 и 786 подешевеют на время Чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба РЖД. Добраться из Хельсинки в Петербург можно будет со скидкой в 25%.

На данный момент стоимость проезда на даты отправления 19 и 26 июня, 3, 10 и 14 июля в вагонах второго класса составит 59 евро, в вагонах первого класса – 104 евро. Ранее билеты стоили 79 и 132 евро соответственно.

Самыми оперативными СМИ в городе стали «Деловой Петербург», «Невские новости» и «Санкт-Петербург.ру».