Обломки американских крылатых ракет «Томагавк» доставили в Москву

Две крылатых ракеты «Томагавк», использовавшиеся США и союзниками во время удара по Сирии 14 апреля, доставили в Москву для изучения. Об этом рассказал начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской.

«Часть ракет не достигла объектов поражения по всей видимости из-за технических неполадок, создав угрозу разрушения гражданских объектов и гибели мирных жителей», – цитирует ТАСС Рудского.

Результаты изучения ракет будут использованы для совершенствования российских образцов вооружения. По словам генерал-полковника, сирийская противовоздушная оборона сбила 46 ракет. В Вашингтоне считают, что во время удара по сирийским военным объектам не была перехвачена ни одна ракета.

В начале апреля появились собщения о химической атаке, которую якобы устроили сирийские военные в городе Дума. Власти США обвинили в нападении режим президента Сирии Башара Асада. Глава Штатов Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран, выступающие в поддержку Асада, «заплатят высокую цену» за атаку.

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В среду, 11 апреля, президент США Дональд Трамп призвал Россию готовиться к ракетному удару по Сирии. На следующий день американский лидер подчеркнул, что не говорил о сроках нанесения удара, поэтому он может произойти «очень скоро или вообще не так скоро».

Уже через три дня Штаты вместе с Великобританией и Францией произвели нападение 14 апреля. Ракеты были направлены на исследовательские центры и военный аэродром Думайр. Никто не пострадал.

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