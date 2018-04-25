На параде Победы 2019 года покажут инновационное оружие

На параде Победы 9 мая 2019 года планируют показать ряд инновационных разработок в сфере вооружения, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России. По данным издания, на все предприятия оборонно-промышленного комплекса разослали письма с предложением представить сведения о прогрессивных проектах военного назначения.

На основании собранных данных к осени 2018 года составят перечень военных разработок для участия в параде. В частности, может быть презентовано 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Флокс», отличающееся максимальной автоматизацией подготовки к стрельбе. Орудие, создаваемое на «Уралвагонзаводе», будет размещаться на автомобильном шассе.

Помимо «Флокса», зрители могут увидеть самоходную установку 2С38 «Деривация-ПВО», систему залпового огня «Торнадо-С», разведывательно-ударный роботизированный комплекс «Соратник» на базе гусеничной платформы, уникальный многоцелевой малошумный вертолет Ка-62 с одновинтовой схемой, способный развивать скорость выше 300 км/ч.

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Ранее стало известно, что советский тяжелый танк ИС-3 («Иосиф Сталин», – прим. ред.) впервые примет участие в военном параде в Петербурге 9 мая 2018 года. Колонну боевой техники на Дворцовой площади, помимо ИС-3, в этом году возглавят танки Т-34–76, Т-34–85.

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