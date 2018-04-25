На Васильевском острове из-за закрытия «Приморской» усилят движение автобусов

В субботу, 28 апреля, в связи с закрытием станции метро «Приморская» будет усилено движение автобусных маршрутов, сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса». В частности, будет усилено движение маршрута № 100, соединяющего Наличную улицу со станцией метро «Адмиралтейская».

В период с 6:00 до 22:00 введут дополнительные рейсы по маршруту №6 до станции метро «Спортивная-2». Автобусы №6У будут следовать по Наличной улице, Наличному мосту, Наличной улице, Малому проспекту В.О., набережной Макарова.

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В обратном направлении по набережной Макарова, 1-й и Кадетской линиям В.О., Среднему проспекту В.О., 8-й линии В.О., Малому проспекту В.О., Наличной улице.

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