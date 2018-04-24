В ВМФ ответили на претензии Вишневского о закрытости реставрации Адмиралтейства‍

В главном командовании ВМФ России опровергли информацию депутата петербургского ЗакСа Бориса Вишневского, который заявил, что в здании Адмиралтейства ведутся незаконные реставрационные работы, сообщает «Интерфакс». Парламентарий попросил министра обороны Сергея Шойгу допустить в здание эспертов в области охраны памятников культуры.

«Данная информация не соответствует действительности. В адрес Главного командования ВМФ обращений от Совета по культурному наследию при правительстве Петербурга и лично от депутата Бориса Вишневского о разрешении на посещение Адмиралтейства не поступало», – цитирует телеканал «78» главное командование ВМФ.

Военные подчеркнули, что все работы согласованы со Смольным и ведутся в строгом соответствии с проектной документацией. На данный момент им удалось отреставрировать 2 и 4 корпуса Главного Адмиралтейства, полностью восстаановить Восточную, Западную и Центральную башни Адмиралтейства, оригинальный вид фасада здания.

Восстановлены интерьеры библиотеки и кабинета последнего Морского министра Российской империи Адмирала Григоровича, отреставрированы все предметы декоративно-прикладного искусства: мебель, картины. Возобновлена полноценная работа Адмиралтейского храма святого Спиридона Тримифунтского.

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Слова представителей ВМФ противоречат позиции Вишневского, который утверждает, что доступ в здание закрыт из-за секретности военного объекта, информации о проводимых работах и их соответствии законодательству об охране культурного наследия нет.

По мнению депутата, никакие соображения секретности не отменяют норм Конституции и закона об охране памятников. «Если очень надо – построили бы новое здание из бетона и стекла где-нибудь на Юго-Западе и там хранили бы свои секреты, а не устраивались в федеральном памятнике», – подчеркнул Вишневский.

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