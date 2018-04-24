Легендарный танк ИС-3 впервые примет участие в параде на Дворцовой

Советский тяжелый танк ИС-3 («Иосиф Сталин», – прим. ред.) впервые примет участие в военном параде в Петербурге 9 мая, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Колонну боевой техники на Дворцовой площади, помимо ИС-3, в этом году возглавят танки Т-34–76, Т-34–85.

Сейчас флагман советской армии проходит техническое обслуживание в ремонтно-восстановительном подразделении ЗВО в Ленобласти. Уже выполнен капремонт двигателя, восстановлены механизмы ходовой части, отрегулированы приводы органов управления, заменены все технические жидкости и аккумуляторные батареи.

Специалисты «обуют» тяжелую технику в асфальтоходные башмаки и проведут испытания на ходу. ИС-3, прозванный в народе «Щукой» из-за характерной верхней лобовой части корпуса, начали создавать летом 1944 года. В мае 1945 года первая опытная партия покинула стены завода. Всего было построено более 1,5 тыс. таких экземпляров.

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Первая репетиция с «Иосифом Сталиным» состоится уже 30 апреля, 2 и 4 мая пройдет репетиция с участием военной техники. Начало всех мероприятий в рамках подготовки к Дню Победы в 19:00.

Генеральная репетиция парада пройдет на Дворцовой площади 7 мая, она начнется в 10:00.

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