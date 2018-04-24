Проездной «Подорожник/Тройка» будут продавать в петербургских отелях

К Чемпионату мира по футболу в петербургских и московских отелях начнут продавать совмещенную проездную карту «Подорожник/Тройка».

На карточках уже будут записаны несколько поездок, для того, чтобы болельщики смогли без труда воспользоваться наземным или подземным транспортом.

Совмещенные карты будут наиболее полезны тем поклонникам футбола, которые планируют посмотреть матчи в двух российских столицах. На данный момент договор на продажу карт подписали более 30 отелей в обоих городах. Этот список будет расширяться.

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня о 15 июля в 11 городах России, нашей национальной команде предстоит сыграет в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

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