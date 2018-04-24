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Практическую часть экзамена на водительские права изменят в течение года

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© Фото: Варвара Гертье / L!FE

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В ГИБДД планируют объединить «площадку» и «город», чтобы увидеть реальные навыки водителя.

Практическую часть экзамена по вождению намерены изменить в течение года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ГИБДД России Михаила Черникова. По его словам, планируется объединить «площадку» и «город».

«Мы готовим ряд изменений. Сейчас практическая часть экзамена разбита на две части — площадка (автодром) и так называемый город. Мы предусматриваем объединение их в единый практический экзамен, который позволит нам видеть уровень владения всеми навыками вождения в комплексе в реальных условиях», – сказал Черников.

Он добавил, что практический экзамен в городе обязательно будет включать в себя элементы площадки. «Думаю, это позволит получить на выходе более грамотного водителя и минимизировать аварийность», – сказал Черников.

Сейчас ГИБДД обсуждает изменения с Минобрнауки. По данным ведомства, в настоящий момент экзамен на водительские права с первого раза сдают не более 8% претендентов.

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Ранее стало известно, что в теоретическом экзамене на водительские права могут измениться формулировки и варианты ответов на 15 вопросов, касающихся медицинской части. Речь идет о вопросах первой помощи пострадавшим, в которых ранее специалисты обнаружили ошибки.

В частности, предложено убрать вопрос, предполагающий, что на место перелома накладывается жгут. Вместо него появится вопрос, как оказать первую помощь при обморожении и переохлаждении.

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