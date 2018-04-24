В Петербурге 24 апреля будет тепло и дождливо

Во вторник, 24 апреля, в Северной столице будет относительно тепло и дождливо. Температура днем достигнет +10 градусов.

«Днем облачная с прояснениями погода, возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 гр., днем +8...+10 гр., вблизи водоемов до +6 градусов», – отметили в ведомстве.

Атмосферное давление будет понижаться. Столбик барометра остановится на отметке 757 мм рт. ст. Восход солнца был в 05:17, закат будет в 20:37.

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