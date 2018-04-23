Раненого медвежонка нашли на границе с Псковской областью

В токсовском центре диких животных «Велес» появился маленький медвежонок, найденный у одной из деревень на границе с Псковской областью. Косолапого нашли в сильно истощенном состоянии и с раной на животе.

Сначала специалисты не хотели тревожить мишку, надеясь, что за ним вернется мама, однако этого не случилось. На свободу малыша, которому примерно три месяца, выпустят, когда он полностью поправится. На данный момент животное весит всего три кг.

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