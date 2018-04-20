В Петербурге 20 апреля будет ветрено и дождливо

В пятницу, 20 апреля, в Северной столице будет стоять относительно теплая, но облачная и дождливая погода. Днем столбик термометра покажет до +13 градусов.

«Ночью преимущественно без осадков, в окрестностях местами туман. Во второй половине дня небольшой дождь. Ветер ночью северо-западный 3-8 м/с, днем западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 гр., в окрестностях до 0 гр., днем +11...+13 гр. , – говорится в сообщении ГУ МЧС по Петербургу.

Атмосферное давление будет мало меняться, днем понижаться. Восход солнца был в 05:29, закат будет в 20:27.

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