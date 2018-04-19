Перед ЧМ-2018 вдоль железной дороги закрасят все граффити

Граффити вдоль железной дороги по направлению к Петербургу закрасят светло-серым цветом в преддверии Чемпионата мира по футболу, сообщили в комитете по благоустройству.

«Первое впечатление о городе многие гости получат, глядя на Северную столицу из окна поезда. Поэтому большое внимание мы традиционно уделяем наведению чистоты и порядка вдоль железной дороги», – сказал глава ведомства Владимир Рублевский.

Коммунальщики устранят «живопись» на стенах гаражей, железнодорожных постройках, ограждениях предприятий, путепроводах. Под угрозой окажется знаменитое граффити болельщиков «Зенита», посвященное первым бронзовым медалям команды, завоеванным в 1980 году.

Все художества у железной дороги обещают удалить до конца апреля, более сложные работы на платформах завершат до 15 мая. Ранее в честь Дня космонавтики в городе на Неве появилось граффити со Стивеном Хокингом. По словам художников, увековечивших ученого, Хокинг занимался самым важным в жизни – «познанием Вселенной, бескрайних просторов космоса».

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Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня о 15 июля в 11 городах России, нашей национальной команде предстоит сыграет в одной группе с Египтом, Уругваем и Саудовской Аравией. В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

– 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

– 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

– 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

– 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

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